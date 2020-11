Elenco detrazioni nel 730 2020 e dichiarazione dei redditi: guida fiscale ai costi e le spese per le tasse

Vi invio una sintesi in formato di elenco di tutte le deduzioni e detrazioni fiscali per le tasse Irpef da inserire nella dichiarazione dei redditi 730, Redditi PF o Modello Unico fornendovi guide pratiche gratuite con i relativi articoli di approfondimento dove troverete la spiegazione di come funziona ciascuna agevolazione, i requisiti richiesti, il calcolo del risparmio fiscale, l’indicazione del quadro della dichiarazione da compilare nonché le risposte alle domande e le richieste di chiarimento di voi lettori.









In calce troverete anche l’articolo di approfondimento contenente la tabella con tutti i limiti di spesa stabiliti dal legislatore per ciascuna tipologia di spesa.

Elenco delle detrazioni e deduzioni fiscali per il 730 con i relativi articoli di approfondimento

Faccio una breve intesi iniziale dove distinguiamo quali sono le voci di costo sostenute (criterio di cassa) nell’anno oggetto di dichiarazione tra deduzioni fiscali (elementi da sottrarre dal reddito imponibile ai fini Irpef) e detrazioni di imposta (elementi da sottrarre direttamente dall’imposta). Sotto troverete per ciascun elemento una breve sintesi ed il relativo articolo di approfondimento con la spiegazione delle caratteristiche e delle modalità di indicazione e calcolo.

Anticipo che nel corso degli anni lo Stato sta prevedendo l’inserimenti graduale di voci direttamente nel 730 per cui è importante sapere che non tutte le detrazioni saranno inserite automaticamente e le vederete quando vi scaricherete il vostro 730 pre compilato dalla vostra area riservata. E’ sempre cosa buona e giusta quindi effettuare un controllo dei valori proposti per vedere se accettarli o modificarli, eliminando voci o integrandole.

I titoli che trovate sono linkabili agli articoli di approfondimento per cui basta andarci sopra, cliccare e vi si aprirà l’articolo correlato.

Ogni anno solitamente inserisco in questo articolo anche un link per consultare le singole novità introdotte per ciascuna anno di imposta. Nel seguito trovate infatti:

Sintesi Novità Dichiarazione dei Redditi

Elenco deduzioni e detrazioni Fiscali IRPEF

Le deduzioni incidono sul reddito imponibile, riducendone l’ammontare, non sull’imposta da versare, come avviene per le detrazioni; questo significa che l’effettivo risparmio non sarà pari al valore della deduzione ma al valore moltiplicato per l’aliquota media risultante dal rapporto tra quanto voi dichiarato per il reddito imponibile e quanto pagate effettivamente. Complessivamente nel corso dell’anno a titolo di imposta per quello specifico reddito. Per il calcolo dell’aliquota media vi rimando all’articolo dedicato al calcolo dell’IRPEF con il file in xls gratuito che potrete scaricare per esercitarvi e che può sempre esservi utile se volete capire quanto state pagando. Questo ve lo dico per comprendere anche meglio quando sui giornali leggo sparate su % di tassazione mai viste;

Prima riepilogo le principali in sintesi e poi ne parliamo più nello specifico:

Spese mediche per l’assistenza ai disabili

Assegni periodici corrisposti al coniuge o ad altri soggetti

Contributi previdenziali e assistenziali versati per voi e per badanti, colf, donne di servizio, baby sitter e assimilate limitatamente alla parte effettivamente rimasta a vostro carico

Contributi versati ai fondi di previdenza complementare

Contributi o erogazioni liberali erogati a ONG, ONLUS, associazioni senza scopo di lucro, enti di ricerca, scuole ed università con finalità scientifica o religiosa

Spese per l’adozione internazionale di bambini

etc etc

Elenco Detrazioni Fiscali Irpef 2020

Poi possiamo contare anche sulle detrazioni di imposta che sono le seguenti:

Interessi sul mutuo abitazione principale o mutui agrari

Spese per l’intermediazione immobiliare o provvigioni

Canoni di locazione dell’abitazione principale

Ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico o misure antisismiche

Acquisto e Istallazione Impianti di sicurezza

Spese per figli o coniuge a carico

Redditi di pensione, lavoro dipendente o di lavoro autonomo

In presenza di famiglie numerose

Spese per premi assicurativi su alcune tipologie di assicurazioni

Per spese mediche e sanitarie comprese quelle per portato di handicap e disabili e anche quelle veterinarie

Spese scolastiche

Spese per attività sportive dei figli

Erogazioni liberali

Spese per studenti fuori sede

Spese per badanti

Spese funebri

Spese per il trasporto pubblico (dal 2018)

Spese per Acquisto strumento Musicale (dal 2017)

Spese Assicurazioni relative alla copertura per rischi derivanti da calamità naturali su immobili di tipo abitativo

Detrazione per la frequentazione di scuole di musica

Prima di tutto le parole evidenziate vi rimanderanno ai relativi articoli di approfondimento

Per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, perfezionamento e/o specializzazione universitaria sia presso privati che pubblici, da parte di familiari a carico, relativamente alle tasse ed ai contributi degli istituti statali italiani (compreso anche soggiorni all’estero e master) da indicare nel rigo RE13 o anche spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio Vi consigliamo anche di verificare i nuovi aggiornamenti e gli approfondimenti dove trovate l’elenco delle spese da portarsi in detrazione nel modello 730 al seguente link. La modalità di quantificazione della detrazione dal 2016 è variata per cui a maggior ragione vi consiglio di leggere la guida gratuita in quanto a seconda della tipologia di facoltà e ubicazione è prevista un limite di detrazione massimo annuale variabile.

Interessi passivi su mutui (non tutti e non in egual misura)

Gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno fiscale sull’abitazione principale a nel rispetto di altri requisiti che trovate nella guida gratuita di approfondimento sono detraibili ai fini Irpef con un massimo di 4.000 euro per coniugi e non. Nel rispetto di altre condizioni sono detraibili anche quelli per abitazioni diverse da quella principale purchè accessi prima del 1997 nei limiti di 2.065,83 euro e da portare in detrazione nella misura del 19% secondo le modalità definite nell’articolo di approfondimento.

Interessi passivi ed oneri accessori per mutui agrari e prestiti agrari limitatamente al reddito dichiarato per quei terreni da indicare nel rigo RE 14 da portare in detrazione per il 19%.





Validi anche per i costi di intermediazione immobiliare. Trattasi di compensi corrisposti mediatori immobiliari da portare in detrazione per il 19% che, come sostenuto nella circolare n.20 del 2011, potranno essere dedotte pro quota tra coloro che hanno sostenuto la spesa e sempre nel limite di 1.000 euro complessivi avendo cura di integrare la fattura con i nomi del coniuge per esempio nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi.

Anche questi detraibili nella misura del 19 per cento con dei limiti e la solita franchigia valida anche per le spese mediche pari a 129,11 euro. Spese veterinarie ma anche quelle per l’acquisto di cani per l’accompagnamento per i soggetti non vedenti (uno per singolo non vedente) ed una volta ogni 4 anni da portare in detrazione per il 19%;

Spese funebri da portare in detrazione per il 19%

Leggi l’articolo dedicato all’approfondimento delle detrazioni fiscali per le spese funebri. Vi anticipo che, nel rispetto di alcune condizioni potrete anche fruire della detrazione per eventuali spese pagate per la eventuali spese per il funerale dei vostri familiari considerati a carico fiscalmente.

Detrazione spese mediche 2020

Qui si apre un mondo di detrazione non a casa visto il particolare interesse collettivo. In estrema sintesi e per dare qualche riferimento in più è bene distinguere macro categorie di detrazioni fiscali:

Detrazioni spese mediche (medicinali o cure o interventi) Detrazioni spese mediche oggetto di indennizzo parziale o totale da parte di assicurazioni Detrazioni per dispositivi medici e apparecchiature Detrazioni per spese mediche per disabili Detrazioni per spese mediche particolari

Spese sanitarie solo in alcuni casi e sopra la franchigia delle vecchie 250 mila lire (ossia le attuali 129,11 euro) da portare in detrazione per il 19% e oneri per spese mediche per familiari a carico (con dei limiti) deducibili dal reddito imponibile Irpef; articolo 2 sulla detrazione fiscale spese mediche, medicinali, interventi e Spese mediche per soggetti portatori di handicap (cfr L.104 del 1992) deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef; l’importo massimo è di 6.197,48 euro.

Detrazione costi per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili ma solo in alcuni casi (leggere l’articolo); la detrazione per i giovani purtroppo non è stata più prorogata.

La tipologia delle spese mediche e le modalità con cui portarle in detrazione dall’Irpef è piuttosto articolato per cui vi consiglio vivamente di leggere gli articoli di approfondimento a seconda delle aree tematiche div sto interesse.

Per l’approfondimento delle detrazioni sulle spese sanitarie di qualsiasi natura vi consiglio di sfruttare il motore di ricerca interna al sito a seconda della tipologia che vi interessa (spese mediche, dispositivi, familiari, disabili, assistenza, etc).

Vi sono tuttavia anche dei limiti nel sostenimento della spesa per sè e per i propri familiari al di sopra del quale la detrazione no è più ammessa. Qualora vi siate trovate a sostenerne tante quest’anno potete consultare l’articolo dedicato ai limiti di detrazione per le spese sanitarie.

Anche questa tipologia ha subito una serie di modifiche nel corso del anni non solo nella tipologia di assicurazioni eligible per la detrazione ma anche come importo massimo ammesso al benefici fiscale. Vi anticipo che che sono detraibili anche quelle per i familiari fiscalmente a carico. Non solo ma nel tempo sono state aggiunte categorie di spese detraibili.

Purché disposti dal giudice escludendo quelli di mantenimento per i figli a carico. Anche le spese per le adozioni internazionali deducibili dal reddito imponibile Irpef;

Valida anche per quelli facoltativi deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef;

Oneri per i beni soggetti a regime vincolistico deducibili ai fini Irpef;

Erogazioni liberali ma solo limitatamente ad alcuni enti/ONLUS, istituti scolastici, partiti politici (e che prevedono discipline specifiche per diverse tipologie di ente o associazione) come per esempio le fondazioni riconosciute o le associazioni riconosciute, le università o enti di ricerca o anche erogazioni liberali dirette all’Unione Cristiana Evangelica oppure quelle alla Comunità Ebraica, alle associazioni di promozione sociale (conosciute meglio come APS) deducibili ai fini Irpef; qui nel seguito

Per dei figli nei limiti di 210 euro e limitatamente al 50% per ciascun genitore sostenute per l’iscrizione annuale di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni per l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica detraibili al 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del Tuir) anche se purtroppo bisogna dire che questo intervento non è stato più prorogato dal 2009.

Da portare in detrazione per il 19%: spese affitto degli studenti universitari fuori sede o dai genitori che li hanno a carico relativamente ad abitazione situate e non meno di 100 km dalla residenza e nel limite di 2.633 euro per studente tanto per i contratti di affitto o locazione quanto quelli di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative anche per i familiari a carico e da indicare nel rigo E18 del 730 da portare in detrazione per il 19%. La Legge di Bilancio 2018 ha modificato questa detrazione infatti per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Spese per cani da guida per soggetti non vedenti da indicare nel rigo E5 da portare in detrazione per il 19% e nei limiti di un solo cane ma anche le spese per il veterinario anche per cani non destinati ai non vedenti purchè in regole con le disposizioni (ex chip) semprechè l’importo sia di valore superiore ai 129, 11 euro (facendo il cumulo anche con i redditi percepiti per la propria persona) e per un importo massimo annuo di 387,34 euro;

Altri oneri individuati annualmente da specifiche e temporanee disposizioni quali appunto il decreto incentivi per l’acquisto di beni mobili (come lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore,stufe), Acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica (Classe A e B), Internet veloce per i giovani, Rimorchi e semirimorchi, Macchine per uso agricolo e industriale macchine agricole, movimento terra, Inverter, motori ad alta efficienza, batterie (da verificare sempre che le norme agevolative siano in vigore nell’anno oggetto di compilazione in quanto la norma di riferimento resta sempre il testo unico delle imposte sui redditi e le norme agevolative che entrano in vigore successivamente e possono essere soggette a scadenza).

Detrazioni Fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico

Questa categoria di detrazioni fiscali IRPEF è stata modificata ed ampliata in più occasioni diverse volte nel corso di questi anni e lo sarà ancora c’è da scommetterci per via del forte impatto che ha a livello politico e sul gettito erariale. Vale la pena indicarvi dapprima l’elenco degli interventi e dei lavori che danno diritto ad una forma di detrazione che trovate riepilogati nell’articolo seguente:

Elenco Detrazioni Fiscali per il Risparmio Energetico

Interventi di recupero del patrimonio edilizio per il 36% e per il risparmio energetico per il 55% e che sono passati rispettivamente al 50% e al 65% per poi tornare al 50% salvo ulteriori proroghe e con alcune modifiche che trovate riepilogate qui sotto:

Detrazione IRPEF Risparmio Energetico e Bonus Verde

Detrazione Fiscale per Installazione Infissi, caldaie impianti climatizzazione

Detrazione Fiscale Infissi e Caldaie e Biomasse e Impianti di Climatizzazione

Contributo al SSN agli autotrasportatori, che ognuno paga con l’assicurazione del proprio veicolo ma limitatamente ad alcuni casi (abrogata dal 2012).

Sconti sotto forma di detrazioni dalle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico come ATAC, Metro e simili da portare in detrazione per il 19% nel limite di 250 euro annue (da verificare annualmente in quanto non è stato più prorogato dal 2009). Costi sostenuti per la frequenza dei propri figli di palestre, o altre strutture destinata all’esercizio dell’attività sportiva a patto che il fruitore sia un ragazzo di età compresa tra i 5 anni ed i 18 anni e nel limite di 210 euro annuo per ogni figlio;

Sconti sotto forma di detrazioni fiscali per le spese sostenute per il riscatto del corso di laurea previsto anche per i familiari a carico da portare in detrazione per il 19% il cui articolo di approfondimento è riportato sopra. Per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi quelli non di ruolo (purché con incarico annuale), una detrazione delle spese documentate sostenute per l’auto aggiornamento e per la formazione nella misura sempre del 19% per un ammontare massimo di 500 euro;

Parliamo di interessi pagati per il mutuo sull’abitazione principale propria o dei familiari, il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, fino ad un massimo di 4.000 euro da portare in detrazione per il 19%. Spese per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli per soggetti portatori di Handicap o anche spese di adattamento di veicoli normali per un solo mezzo e nei limiti di € 18.075,99;

Esistono anche una serie di agevolazione riguardanti la detassazione per i proventi percepiti dal soggetto che affitta l’abitazione e anche una regime di detrazione fiscale per quelli che sostengono costi per l’affitto di casa sui canoni pagati al proprietario. La Legge di bilancio 2018 ha modificato i termini di detrazione fiscale per questa tipologia di agevolazione per cui consigliamo di leggere l’articolo di approfondimento per verificare le novità.

Detrazione fiscale abbonamento trasporto pubblico

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’agevolazione fiscale per i costi sostenuti (anche per i familiari a carico per cui anche per i figli indipendentemente che vadano o meno all’università) per abbonamenti per il trasporto pubblico.

Detrazione Fiscale Abbonamento Autobus, Metro e Treni

Agevolazioni per i disabili

Ne trovate molte riepilogate nell’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali per i disabili

I costi per gli addetti all’assistenza della propria persona o di familiari non autosufficienti semprechè il reddito del soggetto che li versa sia inferiore abbia un reddito imponibile inferiore ai 40 mila euro e nei limiti comunque di un importo pari a 2.100 euro. Le parole evidenziate sono articoli correlati per ulteriori approfondimenti spero ve ne siate accorti e che apprezziate :-)

Il presente elenco non ha finalità esaustiva e si consiglia sempre di verificare la detrazione con la documentazione normativa ufficiale contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi e nelle normative di collegamento.

Nel seguito vi fornisco una piccola guida pratica sintetica per comprendere come funziona e come si fa a scaricare la dichiarazione dei redditi pre compilata dalla vostra area riservata.

Altre detrazioni specifiche e casi particolari

Detrazione Fiscali per Occhiali da vista e lenti a contatto

Detrazione Fiscale Spese per visite mediche veterinarie

Parcella Dentista per cure odontoiatriche, ortodontia e cure dentarie

Vi segnalo la nuova guida gratuita alla detrazione fiscale delle spese dentistiche, cure odontoiatriche, dentarie dove trovate tutte le voci di spesa che vi consentono di beneficiare del risparmio Irpef nella dichiarazione dei redditi perchè non tutte a mio avviso ne danno diritto. Nell’articolo trovate budini esempi pratici e chiarimenti a casi particolari.

Detrazione Assicurazione Casa da Rischi calamità naturali

Detrazione Fiscale Polizza Casa, Rischi di Calamità naturali

Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile 2019 è online la dichiarazione dei redditi precompilata. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via web a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Oltre ai dati già a disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha già inserito nei modelli quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Quest’anno la dichiarazione è ancora più completa: alle informazioni presenti gli scorsi anni, infatti, si aggiungono le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo. Complessivamente, il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 960 milioni e supera del +3,8% il totale dei dati caricati nel 2018, mentre la funzionalità di compilazione assistita, disponibile dal prossimo 10 maggio, si estende a tutto il quadro E.

Detrazione costi per scuole e corsi di Musica

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un nuovo beneficio fiscale che consiste nella detrazione dei costi sostenuti per iscrizione ai corsi di musica. Nel seguito la guida gratuita per l’approfondimento

Detrazione per corsi di Musica

Articoli correlati di approfondimento gratuito

Detrazione Spese per Dentista e per cure ortodontiche e odontoiatriche

Dichiarazione dei Redditi: chi non deve presentarla

Dichiarazione dei redditi 730: Scadenze, Compilazione e Versamenti

Dichiarazione modello Unico e Redditi PF: come funziona

Dichiarazione dei redditi 730: Quali Quadri Compilare

Come effettuare il pagamento: Novità dal 2020

L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal primo Gennaio 20202 tutte le detrazioni da riportare nel 730 siano supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.

Questo significa che alla cassa il pagamento dovrà essere effettuato con Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario. Per strumenti di pagamento tracciabili si intendono quelli definiti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

La novità non si estende tuttavia all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Tabella Detrazioni Fiscali 2020 con codici

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO 1 Spese sanitarie E1 22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso da E8 a E10 2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti E2 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia ” 3 Spese sanitarie per persone con disabilità E3 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ” 4 Spese veicoli per persone con disabilità E4 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ” 5 Spese per l’acquisto di cani guida E5 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ” 6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione E6 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale ” 7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale E7 29 Spese veterinarie ” 8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili da E8 a E10 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ” 9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ” 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado ” 10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale ” 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico ” 11 Interessi per prestiti o mutui agrari ” 33 Spese per asili nido ” 12 Spese per istruzione diverse da quelle universitarie ” 35 Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato ” 13 Spese per istruzione universitaria ” 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ” 14 Spese funebri ” 38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave ” 15 Spese per addetti all’assistenza personale ” 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza ” 16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) ” 40 Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ” 17 Spese per intermediazione immobiliare ” 43 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi ” 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede ” 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA ” 20 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari ” 99 Altre spese detraibili ” 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche ”

Indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese detraibili o deducibili

Tabelle con i codici da inserire nel quadro E o RE del 730 per contraddistinguere le diverse detrazioni

