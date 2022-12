Detrazione contributi INPS 2022 Colf domestica badante donna di servizio per Irpef, nel 730 (o nel modello Unico)

I contributi INPS versati agli istituti previdenziali trimestralmente per le colf, donne di servizio, tate, baby sitter, badanti o assistenti domestici possono essere portate in detrazione dalle tasse IRPEF indicate nella dichiarazione dei redditi 730, Modello redditi PF o Modello Unico. Nel seguito vediamo quali sono i contributi detraibili (non deducibili), come avviene la compilazione, quanto si risparmio rispetto all’imposta lorda da versare.

Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Unico ci si domanda se è possibile detrarre ai fini Irpef i contributi INPS ed INAIL versati alle colf domestiche badanti, baby sitter, donne di servizio o “assistenti domestici” o “assistenti familiari” nel corso dell’anno di imposta.

I contributi che si possono portare in detrazione fiscale sono quelli versati ai fini previdenziali ed assistenziali con il bollettino postale o con modello F24 (obbligatori per legge).

I contributi previdenziali INPS da versare al dipendente e a carico del datore di lavoro oggi pesano il 13% del valore nominale del voucher lavoro. Una piccola precisazione: nella prassi rilevo tantissime definizioni di colf come per esempio badanti, donne delle pulizie, tate, baby sitter addetti al servizio domestico, accompagnatori, assistenti familiari etc etc. Nella sostanza stiamo sempre parlando della stessa cosa.

Quanto è possibile scaricare a titolo di contributi per colf e badanti

Il Legislatore fiscale definisce un limite di deducibilità dal reddito imponibile IRPEF attualmente fisso a 1.549,37 euro per anno. Gli importi eccedenti non potranno essere dedotti e quindi non si potranno indicare in dichiarazione perché non rileveranno.

Rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli ad- detti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibile come precedentemente detto è di 1.549,37 euro.

Prima di tutto parliamo di deduzione Irpef dei contributi e non di detrazione. La differenza sta nel fatto che e deduzioni si applicano al reddito imponibile mentre le detrazioni direttamente all’imposta.

Con la nuova disciplina dei voucher lavoro ’(e non vaucher) l’importo deve essere dedotto nel’anno di imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del buono lavoro. Ulteriore condizione per la deduzione è che la prestazione lavorativa debba essere svolta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se presenterete il modello 730 potreste avere meno a tempo a disposizione di chi presente il modello Redditi PF entro ottobre. La deduzione comunque è slva nel senso che non viene perso solo perchè si ritarda nell’utilizzo del voucher ma al più posticipata all’anno successivo.

Alcuni problemi con il nuovo 730 precompilato riguarda al dato proposto nella dichiarazione dei redditi

Mi raccomando di verificare l’importo proposto dall’agenzia delle entrate nel 730 precompilato che vi troverete a scaricare dall’agenzia delle entrate o dall’INPS in quanto alcuni segnalano che vi sono stati importo difformi. Ancora non ho capito da dove nasca il problema in quanto il dato dei contributo dovrebbe essere facilmente individuabile dall’agenzia donne entrate tramite i MAV o bollettini postali che versati alle Colf, badanti donne tate o baby sitter. L’importante è che mettiate in file questi quattro bollettini trimestrali, fate la somma e vedete se corrisponde all’importo vostro o al corrispondente importo massimo detraibile. Se diverso apportate le dovute correzioni sia che sia minore….sia che sia maggiore rispetto a quello che vi attendevate in quanto ricordo che nel caso di maggiori detrazioni dovute, seppur proposte dall’agenzia delle entrate e non inserite direttamente da voi…siete comunque voi i responsabili. Certamente v’è da dire che non so quanto possono venire a controllare ogni singolo importo di persone fisiche per di più sulla base di importi proposti da loro e confermati da voi, ma la professione mi impone e sono concorde nel consigliarvi di correggere il dato e non fare i furbetti :-)

Esempio con il 730 2021

I contributi previdenziali pagati all’INPS dovranno essere indicati nel quadro E e rigo E23 del modello 730/2019. Qualora siano stati concessi dei rimborsi “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 Tuir» dovremmo fare attenzione ad indicare quanto contenuto nella Certificazione Unica CU dai punti da 701 a 706 e indicarlo nello stesso rigo con codice onere 3 con il codice onere 3. Attenzione a seguire il criterio di cassa (versamento effettivo e non quello relativo alla competenza). Questo vale sempre per le persone fisiche all’interno della loro dichiarazione dei redditi.

Indicazione nel modello Unico

Si potrà indicare il costo sostenute sempre nei limiti visti sopra all’interno del quadro RE, dove sono indicati anche molti altri oneri deducibili che potete approfondire per capire quale potrebbe essere il risparmio d’imposta nella denuncia dei redditi e che, se compilate nel modello unico, dovete tenere distinti dai costi che sostenete per la vostra attività professionale.

Indicazione nel modello 730 2021 e nel modello unico 2021

Si potrà indicare la spesa sostenuta per colf e badanti, baby sitter sempre con il limite di deducibilità visto sopra nel quadro RP dove si possono indicare anche tutti le altre spese detraibili.

I contributi andranno indicati nel Rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli ad- detti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Credito di imposta per l’incremento dell’occupazione

Nella SEZIONE V invece indicherete l’eventuale credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che andrà nel rigo G7: indicare l’importo residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colf e Redditometro

Vi ricordo inoltre che queste spese, come le altre indicate nel modello della dichiarazione, sono parametri per ricostruire il vostro reddito imponibile minimo accertabile con il nuovo redditometro in quanto dalla quantificazione dei contributi indicati sarà possibile risalire all’effettiva spesa sostenuta nel corso dell’anno dal contribuente che assume una colf determinando pertanto un reddito minimo che il contribuente deve avere.

Il riferimento normativo è quello contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi che permette di scaricare il costo sostenuto.

Colf: maternità ferie e congedo

Potete anche approfondire l’argomento legato ai giorni di riposo di cui si ha diritto in caso di maternità, ferie o congedo delle colf o donne di servizio.

Come si calcola il contributo INPS da versare alle donne di servizio, cof, badanti o tate

Potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato al calcolo dei contributi INPS per le donne di servizio dove troverete le modalità per il calcolo ed il versamento e come avete visto sopra, mi raccomando, tenetevi i bollettini che faranno prova in caso di accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate.

Consiglio pratico contro accertamenti futuri

Tenete sempre con voi i cedolini dei versamenti effettuati anche se devo dire che oggi con il sito dell’INPS che verifica telematicamente quali versamenti avete effettuato non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo.

Con la nuova disciplina dei vaucher lavoro invece la documentazione da conservare ai fini di un controllo da parte dell’agenzia delle entrate sul 730 sono le ricevute di pagamento rilasciate dall’INPS al momento dell’acquisto dei buoni lavoro ed una copia di quelli rilasciati al lavoratore.

Anche le schermate dell’INPS potrebbero essere utili. Tuttavia confido che trattandosi di cugini della stessa amministrazione finanziaria si parlino e non ci vengano a bussare per controlli di questo tipo perchè sarebbe veramente scocciante dal momento che hanno tutte le informazioni disponibili a portata di click.

Guida alla compilazione del 730

Guida alla compilazione del modello Unico

Elenco spese da dedurre in dichiarazione

Modello 730 modificabile