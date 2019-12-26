Agenti e Rappresentanti

Riforma fiscale – Oneri detraibili – Le novità del primo modulo

Il primo modulo di revisione dell’Irpef ha introdotto modifiche legislative che hanno efficacia esclusivamente con riferimento all’anno 2024. Per gli anni successivi sarà necessario...
Dichiarazione 730 e modello UNICO

ISEE: cosa cambia con la Manovra 2024

Avrà un impatto anche sul calcolo dell’ISEE il Disegno di Legge di Bilancio del Governo, in questi giorni al Senato in commissione V. Se...

Detrazione fiscale Mensa scolastica, tempo pieno o attività ricreative 2022

Dichiarazione 730 e modello UNICO
Rate Mensa scolastica 2020 detrazione nella Dichiarazione dei redditi: quanto detrarre, come e chi può farlo nel 730, modello Unico o redditi PF

Detrazioni fiscali 2022: cosa sono e come si calcolano

Dichiarazione 730 e modello UNICO
Le detrazioni fiscali sono uno sconto sull'imposta IRPEF dovuta dal contribuente, che si ottiene in base a determinate spese sostenute nel corso dell'anno. Si tratta di una forma di agevolazione fiscale che mira a incentivare alcune tipologie di spese ritenute meritevoli o socialmente utili, come ad esempio le spese...

Detrazione figli a carico e familiari nel 730 2023: guida alla compilazione

Dichiarazione 730 e modello UNICO
Le detrazioni per i figli a carico nella compilazione 730 o nel modello Unico per il pagamento delle tasse con la dichiarazione dei redditi, pone una serie di domande ai contribuenti in base alle condizioni soggettive della famiglia, se in pendenza di matrimonio, separazione o convivenza, anche nel caso...

Detrazione Asilo Nido 2023: calcolo e indicazione nella dichiarazione dei redditi

Dichiarazione 730 e modello UNICO
Se sei un genitore che cerca un sollievo per i costi dell'asilo nido, hai sicuramente sentito parlare delle detrazioni fiscali disponibili. Nel 2023, queste detrazioni possono rappresentare un vero e proprio aiuto finanziario per le famiglie. In questo articolo, esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sulle detrazioni per...

Home Restaurant: cos’è, come si apre, legislazioni, dubbi, costi

Tasse-Fisco - 34
L'home restaurant è una delle ultime mode in fatto di ristorazione. È apprezzato dai clienti che per una sera possono scegliere un'alternativa rispetto al...

Valore IMU 2022 2023 Modello ISEE: come si calcola

Tasse-Fisco - 18
Nel seguito vediamo come si effettua il calcolo del valore IMU degli immobili da indicare nel modello ISEE ai fini della valutazione dell'indicatore relativo...

Contratto part time 2023: novità del lavoro, licenziamenti, orari, diritti, doveri e contributi da versare

Tasse-Fisco - 129
Il contratto di lavoro part time o a tempo parziale, detto anche "a tempo ridotto", con la riforma del lavoro del Governo Monti potrebbe...

Nuovo Ravvedimento Operoso 2023: Tabella per calcolo sanzioni, codici tributo

Tasse-Fisco - 89
Il nuovo ravvedimento operoso 2023 serve a sanare l'omesso, tardivo, parziale o inesatto versamento di imposte o tasse, con l'applicazione di una sanzione ridotta che dipende...

Indicazione Immobili nel modello ISEE 2023: domande, chiarimenti e compilazione

Tasse-Fisco - 66
Si moltiplicano le domande rispetto all'indicazione dei fabbricati, case o immobili o quote di queste nel modello ISEE o nella DSU per cui penso...
