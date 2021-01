Elenco Codici Donazioni a Partiti Politici 2 per Mille per la Dichiarazione dei redditi

Nel seguito l’elenco dei codici da utilizzare per la compilazione della sezione relativa alla detrazione fiscale IRPEF sulle donazioni ai Partiti Politici

Troverete nella prima colonna la denominazione con cui il partito politico si è registrato ed il codice da utilizzare nella dichiarazione dei redditi

PARTITO POLITICO CODICE Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista Z40 Centro Democratico A10 Democrazia Solidale – Demo. S A41 Federazione dei Verdi B30 Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale C12 IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà C35 Italia dei Valori C31 Italia Viva C46 Lega Nord per l’Indipendenza della Padania D13 Lega per Salvini Premier D43 Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE E14 Movimento Politico Forza Italia F15 Movimento La Puglia in Più E32 Partito Autonomista Trentino Tirolese K18 Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea L19 Partito Democratico M20 Partito Socialista Italiano R22 + Europa R45 Possibile S36 Radicali Italiani S47 Siamo Europei S48 Sinistra Italiana T44 Südtiroler Volkspartei W26 Union Valdôtaine Y27 UDC – Unione di centro Y29 Unione per il Trentino Z28 Unione Sudamericana Emigrati Italiani Z38

Donazioni ai Partiti politici: come funzionano

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro della scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Per vedere come funziona a e come si calcola la detrazione potete leggere l’articolo gratuito che trovate qui nel seguito.

Donazione ai partiti politici: come funziona e quanto si risparmia con l’erogazione liberali ai partiti politici