Quadri 730: quali compilare in sintesi

Nel seguito trovate l’elenco dei quadri della dichiarazione dei redditi 730 da compilare con una breve descrizione per farvi vedere in sintesi do cosa è composto il modello così da indirizzarvi. Naturalmente la premessa è che dovreste leggere tutte le istruzioni ma capisco che avete qualcosa di meglio da fare che leggere 200 pagine di tributi anche se sarebbe senz’altro utile

MODELLO 730 : quali quadri compilare

La dichiarazione dei redditi è strutturata in modo da avere un frontespizio iniziale con le informazione anagrafiche e la composizione del nucleo familiare a carico del contribuente. A seconda della tipologia dei redditi prodotti dalla persona nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione sarà necessario compilare dei quadri e dei righi specifici. Nella categoria residuale dei redditi diversi troverete molto probabilmente il posto dove indicare eventuali redditi che non riuscite ad associare a nessuna delle categorie precedenti.

Frontespizio

Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.

Firma della dichiarazione

Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.

Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

Quadro G (crediti d’imposta)

Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.

Quadro I (Imposte da compensare)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2019 per il versamento con il Mod. F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2019 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

Quadro K (Comunicazione dell’amministratore di condominio)

Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quadro L (Ulteriori dati)

Informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

Elenco detrazioni e deduzioni fiscali

Da non perdere i numerosi articoli dedicati a tutte le altre detrazioni e deduzioni fiscali di imposta che potete portarvi nel 730 in modo da risparmiare sulle vostre tasse. Spero al solito di avervi fornito spunti interessanti per risparmiare soldi.