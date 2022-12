Prescrizione Accertamento fiscale spese ristrutturazione edilizia risparmio energetico

Come e quando si prescrivono le azioni di accertamento condotte dal fisco sulle detrazioni fiscali delle spese di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, restauro e risanamento conservativo e come difendersi per evitare di pagare le pesanti multe che vi potrebbero stare per notificare.

Quando si prescrive l’accertamento fiscale

Quale tipologia di accertamento fiscale vi notificano su questa tipologia di spese? Si tratta del controllo automatico formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600 del 1973 Il termine di prescrizione dell’azione di accertamento da parte del fisco è quello definito nell’articolo 25 del DPR n. 602 del 1973 e articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, che rende nulla la pretesa notificata dall’agenzia delle entrate o anche da Equitalia per la notifica dell’avviso di accertamento, ovvero entro la scadenza perentoria del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui sono state indicate le spese sostenute. Per fare un esempio facile se partiamo dalla dichiarazione relativa all’anno 2010, presentata nel 2011 il termine decadenze sarà il 31 dicembre 2015 e così via per ogni anno successivo. Prescrizione dell’accertamento sulle detrazioni fiscali Ho letto che l’agenzia delle entrate si approfitta delle rateizzazioni che caratterizzano questa agevolazione ritenendo in modo errato e anche come sancito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che il termine entro cui procedere all’accertamento tributario, nonostante formalmente scaduto, potrebbe essere esteso anche alle dichiarazioni dei redditi (730 o modello unico fa lo stesso) precedentemente trasmesse qualora queste abbiano dentro una delle rate oggetto di agevolazione fiscale. Fortunatamente, ma si è dovuti arrivare in giudizio per affermare questo principio, i Giudici hanno dato torto all’agenzia delle entrate per cui il termine di accertamento non affonda le proprie radici fino alla dichiarazione in cui avete indicato la prima rata ma si riferisce sempre alla dichiarazione in sè. Questo per dirvi che non potranno riprendervi a tassazione o accertarvi maggiori imposte su una dichiarazione del 2007 o 2008 per il solo fatto che questa dentro aveva una rata che vi siete detratti perchè quella dichiarazione e l’accertamento su quella dichiarazione è ormai prescritto. In questi casi si parla di indebita estensione del termine di accertamento dell’agenzia e di legittimo affidamento a favore del contribuente che non può vedersi accertato dopo una vita dal fisco. Per questo esistono dei termini precisi per l’accertamento fiscale. Quello che fa rabbia è che chissà quanti invece avranno pagato all’arrivo del controllo formale per non aver fatto un passaggio con un commercialista che ne sapeva dell’argomento? Quanto avranno pagato prima di potersi appellare alle prime sentenze sull’argomento? Questa senza dubbio lascia l’amaro in bocca perchè rappresenta un grande problema del rapporto fisco contribuente. Omissione del bonifico parlante

Molti di voi non sanno, o altri non hanno o non usano abitualmente l’home banking, e potrebbe capitare che per negligenza o dimenticanza non abbiate indicato al momento del pagamento che il bonifico è destinato alla domanda di detrazioni fiscali edilizie o per il risparmio energetico… Come più volte ho consigliato se siete nello stesso anno di imposta chiedete alla controparte di ribonificarvi l’importo o procedete voi a prendere accordi con il fornitore e effettuare il bonifico correttamente onde evitare di dover spiegare al fisco a distanza di anni l’errore. Se avete scavalcato l’anno di imposta mi viene in mente che potreste cercare di capire se vi conviene posticipare l’anno di fruizione della detrazione fiscale, sempre rifacendo un nuovo bonifico e chiedendo lo storno del precedente ma per fare questo dovrebbe essere accondiscendente il fornitore che naturalmente vorrà vedersi pagato fin da subito. Ma questa è un’idea del momento… per cui sarebbe necessario verificarla in modo più approfondito.

Errata indicazione nel bonifico della tipologia di agevolazione fiscale

L’errata indicazione della tipologia di spesa non può essere addotto come motivo per riprendervi a tassazione le somme detratte in dichiarazione dei redditi (sia che si tratti di 730 o di modello Unico naturalmente) se poi in dichiarazione dei redditi vi siete comportati correttamente. Al più dovrete spiegare al fisco che l’indicazione del bonifico era sbagliata ma che il comportamento adottato in dichiarazione, sulla base anche delle evidenze documentali che presenterete, rispetto alla tipologia di spese sostenute, era corretto e non avete fruito di una indebita detrazione di imposta. Nel caso di bonus mobili e arredi invece sarà possibile effettuare il pagamento anche con carta di credito.

Inserimento di spese non ammissibili alla detrazione fiscale

Vi anche il caso in cui alcuni contribuenti inseriscono anche spese che ne sono fuori. Un esempio tipico può essere il parquet di casa che, non so per quale motivo viene considerato come un rivestimento per cui non indispensabile e pertanto non eligible per la detrazione fiscale. Per approfondire questo argomento potete però fare riferimento all’articolo dedicato alle spese di ristrutturazione edilizie ammesse alla detrazione fiscale sia per il risparmio energetico, sia per la messa in sicurezza degli edifici.

In questo casi purtroppo i margini di impugnare l’accertamento fiscale non sono molti nel senso che se avete una fattura in cui il funziona rio dell’agenzia trova che vi siete detratti spese non ammissibili o dimostrate il contrario con fatture oppure dovrete pagare (sempre che non sia prescritta la cartella).

Superamento del limite di spesa

Talvolta capita che si superare il limite di spesa che vie siete detratti e che nel corso degli anni è cambiata più volte. Nel caso delle spese di ristrutturazione parliamo oggi di un limite di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare e non per anno di imposta come alcuni pensano (non pochi di voi) e neanche per singola perdona fisica (come pochi di voi ritengono). Tale limite era pari a 48 mila euro quando la detrazione fiscale era solo del 36%.

Per il risparmio energetico invece i tetti massimi di spesa sono diversi:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO Tipo di intervento Detrazione massima riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) 60.000 euro installazione di pannelli solari 60.000 euro sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016) 60.000 euro acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016) 30.000 euro

Sentenze a Sostegno

Corte costituzionale Sentenza n. 280 del 7 luglio 2005

CTR Lombardia n. 2597 del 2015

Ho scritto anche un nuovo articolo dedicato invece al caso particolare della Prescrizione accertamento agevolazioni prima casa in costruzione o ristrutturazione Legge-del-27_07_2000-n.-212-