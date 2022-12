Elenco patronati INPS 2021 per regione

Nel seguito l’elenco dei patronati INPS 2021, enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori, in cui potrete richiedere una serie di servizi di assistenza o semplici informazioni. Non capisco come facciano essendo senza fini di lucro ma da quello che sento erogano anche consulenza :-)

Nel frattempo vi anticipo che per la presentazione delle domande per il Bonus Baby Sitting la richiesta tramite patronati deve essere GRATUITA come indicato dall’INPS, pena la sospensione del servizio.

Nel seguito l’elenco diviso per regione in ordine alfabetico

Elenco degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge a livello nazionale

50ePiu ENASCO ACAI ACLI ANMIL CLAAI CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE EASA ENTE ASSISTENZA SOCIALE AGLI ARTIGIANI

promosso dalla

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.) ENAC ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL CITTADINO ENAPA ENTE NAZIONALE ASSISTENZA PATROCINIO AGRICOLTORI

promosso dalla

Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) ENAS ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE ENASC ENTE NAZIONALE E DI ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI

promosso dalla

UNSIC ENCAL ENTE NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA LAVORATORI

promosso dalla

Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiana (Cisal) EPACA ENTE DI PATROCINIO E ASSISTENZA PER I CITTADINI E L’AGRICOLTURA

promosso dalla

Coldiretti EPAS ENTE DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE EPASA ENTE PRIVATO DI ATTIVITA’ SOCIALI ED ASSISTENZIALI

promosso dalla

Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) FENALCA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI COMMERCIANTI E ARTIGIANI

promosso dalla

Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani (FENALCA) INAC ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA AI CITTADINI INAPA ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L’ARTIGIANATO

promosso dalla

Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato (Confartigianato) INAPI ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA PICCOLI IMPRENDITORI INAS ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE

promosso dalla

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) INCA ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA

promosso dalla

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) INPAL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA LAVORATORI

promosso dalla

Associazione Italiana Coltivatori (AIC) INPAS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

promosso dalla

Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.) ITACO ISTITUTO PER LA TUTELA E L’ ASSISTENZA DEGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI

promosso dalla

Confesercenti ITAL ISTITUTO DI TUTELA ED ASSISTENZA LAVORATORI

promosso dalla

Unione Italiana del Lavoro (UIL) LABOR LABOR

promosso dalla

Confeuro SBR SOZIALER BERATUNG-SRING

promosso dalla

Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (USAS) SENAS SERVIZIO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA SOCIALE

promosso dalla

FederazioneNazionale USSPI Agricoltura e dalla Unione Artigiani Italiani (U.A.I.) SIAS SERVIZIO ITALIANO ASSISTENZA SOCIALE E PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

Patronati Abruzzo

Acli http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enas http://www.enas.it

Enasco http://www.enasco.it

Epaca http://www.epaca.it

Epas http://www.epas.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it/inac/

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.inapi.it

Inas-Cisl http://www.inas.it

Inca-Cgil http://www.inca.it

Inpal http://www.aicnazionale.com/inpal.asp

Ital-Uil http://www.ital-uil.it

Labor http://www.patronatolabor.it/



Patronati Basilicata

Acli http://www.patronato.acli.it

Claai http://www.claai.it/public/

Enasco http://www.enasco.it

Encal-Cisal http://www.encal.it

Epaca http://www.epaca.it

Epas http://www.epas.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.fenapionline.it/

Inas-Cisl http://www.inas.it

Inca-Cgil http://www.inca.it

Informa famiglia http://www.infofamiglia.it/

Inpal http://www.aicnazionale.com/

Inpas-Confsal http://www.confsal.it/

Ital-Uil http://www.ital-uil.it

Sias http://www.patronatosias.it



Patronati Calabria

Acai http://www.patronatoacai.it/

Acli http://www.patronato.acli.it

Claai http://www.claai.it/public/

Easa http://www.casartigiani.org/

Enapa http://www.enapa.it

Enas – Ugl http://www.enas.it

Enasco http://www.enasco.it

Encal – Cisal http://www.encal.it

Epaca http://www.epaca.it/

Epas http://www.epas.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.fenapionline.it/

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Informa famiglia http://www.infofamiglia.it/

Inpal http://www.aicnazionale.com/

Inpas http://www.ilpatronato.it

Itaco http://www.patronatoitaco.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Labor http://www.patronatolabor.it

Senas http://www.senas.it

Sias http://www.patronatosias.it



Patronati Campania

Acli http://www.patronato.acli.it

Epas http://www.epas.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it/

Inpal http://www.patronatoinpal.it/

Inpas – Confasal http://www.ilpatronato.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it/

Sias http://www.patronatosias.it/



Patronati Emilia Romagna

Acli › http://www.patronato.acli.it

Enas – Ugl › http://www.enas.it

Encal – Cisal › http://www.encal.it

Inas – Cisl › http://www.inas.it

Inca – Cgil › http://www.inca.it

Ital – Uil › http://www.ital-uil.it



Patronati Friuli Venezia Giulia

Acli http://www.patronato.acli.it

Enas – Ugl http://www.enas.it

Epaca http://www.epaca.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it



Patronati Lazio

Acli http://www.patronato.acli.it/

Enas http://www.enas.it

INAC http://www.inac-cia.it/inac/

Inapa http://www.inapa.it/

INAPI http://www.fenapionline.it/

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Labor http://www.patronatolabor.it/



Patronati Liguria

Acli http://www.patronato.acli.it

Epaca http://www.epaca.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it/inac

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.inapi.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Inpas http://www.ilpatronato.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it



Patronati Lombardia

Acli http://www.patronato.acli.it

Enas – Ugl http://www.enas.it

Encal – Cisal http://www.encal.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati marche Acli http://www.patronato.acli.it

Enas http://www.enas.it

Encal http://www.encal.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.italuil.it/

Patronati Molise Acli http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enas http://www.enas.it

Enasco http://www.enasco.it

Epaca http://www.epaca.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it/inac

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.inapi.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Inpal http://www.patronatoinpal.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Piemonte Acli http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enas http://www.enas.it

Epaca http://www.epaca.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.fenapionline.it/

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Puglia Epaca http://www.epaca.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inas – Cis http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Senas http://www.senas.it

Patronati Sardegna Acli http://www.patronato.acli.it

Epaca http://www.epaca.it

Enas http://www.enas.it

Inac http://wwww.ciacagliari.org

Inapa http://www.inapa.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Inpas http://www.ilpatronato.it/

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Labor http://www.patronatolabor.it

Sias http://www.patronatosias.it

Patronati Sicilia Enapa http://www.enapa.it

Acli http://www.acli.it/index.php

Encal http://www.encal.it

Inas – Cisl http://www.inas.it/

Inca – Cgil http://www.inca.it/

Inac – Cia http://www.inac-cia.it/inac/sediele1.jsp

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Toscana Acli http://www.patronato.acli.it

Enas http://www.enas.it

Encal http://www.encal.it/

Faisa http://www.faisacisal.it/home.htm

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Inpal http://www.patronatoinpal.it

Itaco http://www.patronatoitaco.it/

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Sias http://www.patronatosias.it

Patronati Trentino Alto Adige Acli – Kvw http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enas – Ugl http://www.enas.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Agb – Cgil http://www.inca.it

Ital – Sgk – Uil http://www.ital-uil.it

Sbr – Asgb http://www.asgb.org/dienstleistungen/patronat.html

Provincia di Trento: Acai http://www.patronatoacai.it

Acli http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enasco http://www.50epiu.it/Patronato.aspx

Epaca http://www.epaca.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Inpal http://www.patronatoinpal.it

Itaco http://www.patronatoitaco.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Umbria Acli http://www.patronato.acli.it

Enasco http://www.enasco.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Valle D’Aosta Acli http://www.patronato.acli.it

Enapa http://www.enapa.it

Enas http://www.enas.it

Epaca http://www.epaca.it

Epasa http://www.epasa.cna.it

Inac http://www.inac-cia.it

Inapa http://www.inapa.it

Inapi http://www.inapi.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Patronati Veneto Acli http://www.patronato.acli.it

Inas – Cisl http://www.inas.it

Inca – Cgil http://www.inca.it

Ital – Uil http://www.ital-uil.it

Inac http://www.inac-cia.it

