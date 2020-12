Nuovi Incentivi Auto Elettriche 2021: Chi, quanto vale e come richiedere il contributo

nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2021 spiccano i nuovi incentivi previsti per l’acquisto di autovetture elettriche Nella legge si fa riferimento al Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica si legge infatti che viene riconosciuto un contributo sul prezzo applicato dal rivenditore nella misura del 40% delle spese rimaste a carico del contribuente.

Un contributo veramente importante che troverà tuttavia spazio solo nel limite del fondo messo a disposizione di 20 milioni di euro che potranno essere aumentati.

L’incentivo non è cumulabile con altre contributi statati.

Chi può richiedere l’incentivo sull’acquisto di auto elettriche

L’agevolazione economica si applica a tutti i soggetti persone fisiche appartenenti a nuclei il cui valore ISEE 2021 sia inferiore a 30 mila euro.

a tal proposito leggi l’articolo dedicato al calcolo dell’ISEE 2021

Tra gli ulteriori requisiti viene richiesto naturalmente che debba trattarsi di autovetture di nuova immatricolazione.

L’acquisto deve essere effettuato in Italia e non da rivenditori esteri.

Per quello che concerne le marche delle autovetture non sono imposte restrizioni per cui si applicano sia ad auto italiane sia di importazione purchè da rivenditori italiani.

L’acquisto deve essere effettuato entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

Incentivi auto elettriche: ok anche per i contratti di leasing

Gli incentivi si applicano anche ai contratti di locazione finanziario ossia leasgin, full leasing noleggio auto etc.

Incentivi auto: caratteristiche delle auto elettriche

Come detto in premesse i nuovi incentivi auto 2021 hano ad oggetto auto full elettric e non hibrid.

Le macchine dovranno essere nuove e alimentate esclusivamente ad energia elettrica.

Dovranno essere di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada.

Prezzo massimo previsto per le auto

Il prezzo di listino massimo ammesso al beneficio economico e al di sopra del quale l’acquisto non può essere agevolato è 30 mila euro.

Per prezzo di listino si intende quello ufficiale stabilito dalla casa madre per l’Italia.

Il prezzo deve essere considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Sarà emanato un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Le norme sono al momento prive di RT.

Quanti potranno beneficiare dell’incentivo sulle auto full electric

Assumendo un prezzo medio di acquisto dei veicoli di 20 mila euro il beneficio del 40% sarebbe pari a 8 mila euro per cui si stima che i potenziali soggetti che potrebbero beneficiare dell’incentivo sarebbero 2.500.