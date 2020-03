Tassazione Affitto Terreno per l’affittuario: Coltivazione e Incolti Registrati e Non al catasto

Vediamo come funziona la tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica o impresa che prende in affitto un terreno nel caso sia registrato al Catasto dei Terreni e dei Fabbricati o no e nel caso in cui sia incolto oppure sfruttato e coltivato per attività agricola.

Cos’è il reddito fondiario

Il terreno produce in capo a chi ne è proprietario e in capo a chi lo possiede reddito e questo reddito viene chiamato reddito fondiario. Questo si divide a sua volta in due componenti:









Reddito derivante dalla proprietà del terreno > Reddito Dominicale Reddito derivante dallo sfruttamento del terreno > Reddito Agrario

In questo caso vediamo come viene tassato il reddito in capo al possessore del terreno che lo detiene in virtù di un contratto di affitto. Vediamo anche il caso in cui siano situati nel territorio della Repubblica Italiano o siano invece situati all’estero. L’utilizzo del terreno da parte dell’affittuario infatti genera un reddito tassabile in capo al proprietario (e anche al possessore eventualmente diverso da questo che si limita al suo sfruttamento economico) un reddito imponibile che può essere imponibile ai fini IRPEF ovvero ai fini IRES a seconda dello sfruttamento che se ne fa.

Il regime fiscale potrà essere di due tipologie che dipendono proprio da questo: si potrà avere un reddito tassato secondo i criteri forfettari visti con il regime fiscale del reddito fondiario oppure un regime fiscale basato sulla tassazione in base ai criteri previsti per il reddito di impresa ossia a costi e ricavi generati nell’anno di competenza. Per IRPEF intendiamo imposta sul reddito delle persone fisiche e per IRES si intende imposta sul reddito prodotto dalla società.