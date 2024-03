Agevolazioni fiscali sui Bonus edili: le novità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024 (ed è entrato in vigore il giorno dopo) il Decreto legge sulle agevolazioni fiscali. Il testo del decreto (pubblicato in GU del 29 dicembre 2023) è stato modificato in Parlamento e varato infine il 20 febbraio 2024 nella sua forma definitiva. Le principali novità riguardano diversi Bonus relativi a lavori edili. Di seguito una sintesi.

Ecobonus sociale

Si tratta di un contributo speciale erogato dall’Agenzia delle Entrate e che non entra nella base imponibile della dichiarazione dei redditi. Il contributo è destinato ai redditi più bassi (non oltre i 15 mila euro) e con cantieri che entro l’anno scorso avevano già raggiunto almeno il 60% dei lavori. Si tratta della novità principale, che in certa misura va a “sostituire” il cosiddetto Superbonus.

Il “Superbonus 110%” infatti subisce modifiche sostanziali. Continua a valere solo per i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Per i lavori non effettuati, dal I gennaio di quest’anno valgono le nuove percentuali (70% nel 2024 e 65% nel 2025).

Zone sismiche

Particolari condizioni sono definite però per le zone sismiche. Per un verso è esteso anche a demolizioni e ricostruzioni in zone sismiche il divieto di cessione del credito o sconto in fattura per il “Superbonus” (e sono inclusi anche i recuperi e le riqualificazioni urbane), per altro verso questo divieto non vale se il permesso è stato richiesto entro il 30 dicembre 2023.

Inoltre per coloro che hanno il 110% di detrazione del Superbonus e stanno realizzando interventi avviati dopo il 30 dicembre 2023 e dedicati a ridurre il rischio sismico è fatto obbligo di stipulare polizze assicurative contro danni causati da calamità naturali. Si attende il decreto ministeriale per conoscere le modalità di applicazione di questo obbligo.

Bonus barriere architettoniche

Dal 30 dicembre 2023 rientrano nel Bonus barriere architettoniche e possono essere agevolati con la detrazione del 75% solo gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non rientrano nel Bonus i lavori in nuove costruzioni.

Per ottenere il Bonus i pagamenti devono essere tracciati e dimostrabili.

Viene stabilito inoltre il divieto di cessione dei crediti e di sconto in fattura anche per il Bonus barriere architettoniche per spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023. Il beneficio si può ottenere però come detrazione IRPEF.

Cessione del credito e sconto in fattura restano invece consentiti per i lavori su parti comuni di condominii abitativi, su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro; senza limiti di reddito, su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile (certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).